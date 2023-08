幸せなふたりに贈る結婚祝い ESSENTIALS】エフオージー 【FOG エッセンシャルズ 半袖 Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

FOGエッセンシャルTシャツは、ボックスフィット、背中上部にゴムのブランドロゴ、背中に大”ESSENTIALS” グラフィックを備えています。

Lサイズ

着丈73cm

肩幅60cm

身幅61cm

袖丈22cm

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

ネック···Uネック

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 未使用に近い

