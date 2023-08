商品ページをご覧いただき、誠に有難うございます。

ご購入前に必ず最後まで商品説明欄をお読みください。

※合わせてプロフィールに付きましても閲覧いただけますと幸いです。

管理番号:00132

◆商品名:CASIO Baby-G BGR-3008K 初代イルクジ復刻版 ソーラー電池 LOVE THE SEA AND THE ERTH ラブ ザ シー アンド ザ アース レディース ホワイト BGR-3008K-7JR

◆付属品:箱/説明書など内容物

◆カラー:ホワイト(経年変化により黄色みがかっています)

◆状態:保護フィルム付きの未使用品

◆備考:

※画像の商品が実物のお品物となります。

CASIO Baby-G BGR-3008K 初代イルクジ復刻版 ソーラー電池

状態記載はあくまでも主観ですので、画像でのご確認や、コメントにてご連絡下さい。

値下げの対応・取り置き・専用出品等は致しておりません。

ご希望がある際は、コメント欄にて常識のある範囲でお値段をお伝えください。

それ以外の値下げコメントに付きましては、削除いたしますので、ご了承下さい。

管理番号:00132

◆商品名:CASIO Baby-G BGR-3008K 初代イルクジ復刻版 ソーラー電池 LOVE THE SEA AND THE ERTH ラブ ザ シー アンド ザ アース レディース ホワイト BGR-3008K-7JR

◆付属品:箱/説明書など内容物

◆カラー:ホワイト(経年変化により黄色みがかっています)

◆状態:保護フィルム付きの未使用品

◆備考:

※画像の商品が実物のお品物となります。状態記載はあくまでも主観ですので、画像でのご確認や、コメントにてご連絡下さい。値下げの対応・取り置き・専用出品等は致しておりません。ご希望がある際は、コメント欄にて常識のある範囲でお値段をお伝えください。それ以外の値下げコメントに付きましては、削除いたしますので、ご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

