BTS ARTIST-MADE COLLECTION BY BTS

アーティストメイド ムードランプ

JUNGKOOK ジョングク

JPFCで自分で購入した公式です。

即購入可能、お値下げ不可です

数回使用しました。使わない間は

専用の白い箱に直し、暗所で保管しておりました。

茶封筒は開封済み、カードも付属します。

送料、手数料込みの値段です。

ゆうゆうメルカリ便のゆうパックで発送します。

その他はプロフィールをご確認ください。

宜しくお願い致します(′ᴗ‵)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

