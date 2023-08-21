2022年のクリスマスの特別な衣装 INIの軌跡　bluray K-POP/アジア

PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 番外編
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◆収録内容（Blu-ray、DVD共通）
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11枚組 各90分予定
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・Disc-01 池﨑理人 編
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・Disc-02 尾崎匠海 編
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・Disc-03 木村柾哉 編
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・Disc-05 佐野雄大 編
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・Disc-06 許 豊凡 編
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・Disc-07 髙塚大夢 編
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・Disc-08 田島将吾 編
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・Disc-09 西 洸人 編
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・Disc-10 藤牧京介 編
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・Disc-11 松田 迅 編
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封入特典のポストカード確認のため外袋を開けたのみです。
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ディスクは未開封です。
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PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 番外編 ～11人の軌跡、INIの奇跡～ Blu-ray ファンクラブ FC 会員 限定 ◆収録内容（Blu-ray、DVD共通）11枚組 各90分予定・Disc-01 池﨑理人 編・Disc-02 尾崎匠海 編・Disc-03 木村柾哉 編・Disc-04 後藤威尊 編・Disc-05 佐野雄大 編・Disc-06 許 豊凡 編・Disc-07 髙塚大夢 編・Disc-08 田島将吾 編・Disc-09 西 洸人 編・Disc-10 藤牧京介 編・Disc-11 松田 迅 編封入特典のポストカード確認のため外袋を開けたのみです。ディスクは未開封です。