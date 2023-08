90s ダラス カウボーイズ スナップバック キャップです。

ボディーはOTTO

内側に若干の汚れがありますが、年代の割に目立つダメージの少ない良品です。

◆カラー:ネイビー

◆サイズ表記:なし(フリーサイズ)

23L0226005

◆トラブルを未然に防ぐ為、購入前に一度プロフィールをご確認いただければ幸いです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

