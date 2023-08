数年前に購入した1976年製のプレシジョンベースを、この度機材整理のため出品いたします。

重量は約4.1キロでして、やや軽量な部類になりますが、軽すぎもせずバランスが良いです。一方でピックアップの出力はこの時代そのものという感じで、非常にパワフルなサウンドです。

弦は現状フラットワウンドを張ってありますが、ラウンド弦に変えたらゴリッとしたパワフル系のプレベサウンドになると思います。

ビンテージの楽器になりますが、完全フルオリジナルではありません。前のユーザーさんのメモによると

・ナット交換(オリジナルは残っており付属いたします)

・PUクッション交換

・PUリハンダ2箇所 白リード線交換

ということのようです。(このメモも付属いたします。)

また、オリジナルのペグが硬かったので、自分の方でフェンダー純正のペグ(新品)に私の方で交換してあります。

オリジナルのペグも付属いたしますので、オリジナルに拘るのであれば元に戻すことも可能です。全く回らない訳ではなく、チューニング自体は安定していましたので、ご安心ください。

ネックの状態はフェンダー推奨の若干順反りになっていると思います。プロのリペアマンに調整を任せておりましたので、私の方ではトラスロッドを回したことはありませんが、特に問題はないようです。

ピックガードが4Pとなっており、76年の年だけの仕様らしいです。(聞いた話です。間違っていたらすみません。)

シリアルナンバーは7648XXX

ネックシリアル、ピックアップシリアル、ポットシリアルも前のユーザーさんのメモに記載されていますが、ここでは詳細開示は控えさせて頂きます。

なお、自分ではパーツ外したりしないのでメモに記載されているシリアルがあっているかは未確認です。

ハードケースはオリジナルです。

設定価格は現在ネットで調べた感じだとこのベースと同じ76年製ビンテージプレベで、同程度のオリジナル度の場合相場が40万円は越えている感じでしたので、一応それよりは少し安い金額くらいにしていますが、値引き交渉ありです。

発送はハードケースに入れてプチプチで十二分に巻いて梱包し、発送したいと思っております。平日は仕事で発送対応できないため、ご購入いただいた次の土日に発送となりますことご了承ください。

シリーズ...Fender

種類...エレキベース

商品の情報 ブランド フェンダー 商品の状態 傷や汚れあり

