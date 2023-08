90’s 90年代 Vintage ビンテージ 初期型 ダブルライニング ファー付き ダウンジャケット MONCLER モンクレール ヨーロッパ古着 ユーロ

初期の希少なモンクレールになります。初期の特徴である表面生地の内側にさらに裏地があり羽毛が外に出にくく、保温力のある機能性を誇るまさに雪山の王様なダウンを作っている頃のアイテムです。

雪山でダウンを背負うことができるようにインナーにはバックパックのストラップのような部分がついています。

ファー部分、フード部分それぞれ着脱可能です。

COLOR:クリーム

SIZE:3

肩幅49cm、身幅62cm、袖丈67cm、着丈84cm

素材:コットン60%、ナイロン32%、レジン8%

状態: 中古になりますが、大きなダメージはないです。ビンテージですので、多少の経年による汚れはありますが、この年代としては全然目立たないものです。

・無言購入OKです♪

・佐川急便の宅配や、クロネコヤマトのネコポス等で送料無料で配送致します。(沖縄、離島は定形外)

#GJMONCLER #GJメンズジャケット #GJ冬

We will give a discount to those who buy in bulk.

我们会给批量购买的人打折。

정리 사는 분에게는 할인을 하겠습니다.

وف نقوم بخصم لأولئك الذين يشترون بكميات كبيرة.

カラー...ベージュ

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり(取外し可)

襟...レギュラーカラー

季節感...冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

