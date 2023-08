トランスフォーマーの実写系列、シージ、FOC(ジェネレーションズ海外版)を中心とした約37体まとめ売りです。

画像にあるものが全てとなり、箱、説明書はありません。

国内版、海外版混同してます。

若干白ヤケなどしており、状態もまちまちです。

基本中古、ジャンク扱いとし、梱包もそれに準じていますので、あらかじめご了承下さい。

変形は下記を除き問題なく行えると思います。

今回シリーズは結構バラバラです。

↓特記事項

実写 インシネレーター→左腕ギミック不良、プロペラ白化

ヒューマンアライアンス バリケード→塗装イタミ大

ヒューマンアライアンス ジャズ→塗装イタミ大、ボンネット着脱加工(ピン抜き)

スタジオシリーズ オプティマスプライム→なんかもうジャンク

スタジオシリーズ シャドウレイダー→武器欠品

スタジオシリーズ ケイエスアイセントリー→武器欠品

その他、商品の状態が知りたい場合は、コメント下さい。

まとめ売り価格につき、バラ売りは致しませんのでご了承下さい。

上記をご理解の上で購入をご検討下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

