2022年ファッション福袋 一番くじ ワンピース フィギュア 覇王ノ兆 大海賊百景 まとめ売り コミック/アニメ

※この状態のまま段ボールに入れ

隙間を緩衝材で埋めて発送します

ご了承頂ける方のみ購入をお願いします

バラ売り❌

一番くじ ワンピース 大海賊百景

E賞 ボア ハンコック

F賞 サボ

H賞 ヤマト

一番くじ ワンピース 覇王ノ兆

D賞 ロロノア ゾロ

計4点のセットになります

ヤマトのみ中身確認の為 開封済み

その後すぐに箱に戻し暗所にて保管してました

ハンコック サボ ゾロは未開封になります

箱の細かな傷や凹みなど

完品を求める方はご遠慮下さい

ご理解ある方よろしくお願いします(^^)

#ワンピース

#一番くじ

#大海賊百景

#覇王ノ兆

#ヤマト

#ハンコック

#サボ

#ゾロ

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

