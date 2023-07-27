お知らせ ログイン 会員登録 出品
割引価格 DOUBLE 【ぼんぼん様専用】011Artistic DS30 FLUX ボード

商品の説明

011の板とFLUXのバインのセットです。
RICE28 DIVERSE 157cm ただいま値下げ中！
※それぞれ単品でも出品しております。
上下ウェアブーツ手袋+スノーボードまとめセット レギュラータイプ

【期間限定11万→7万！】unit mfg. serow 148
【011（ZERO ONE ONE、ゼロワンワン）】
BXB DELLION 145cm head Mサイズ グラトリ ジブ
商品名:Artistic DOUBLE
極美品！レア！国産！ＳＵＲＧＥ１５２
サイズ:154cm
gray desperado
タイプ:グラトリ
ディヴィジョン÷23　（イタリア製）おまけビンディング
年式:2014年モデル
アライアン プリズムガール (allian prism)
形状:キャンバー
キスマーク　スノーボード板　ビンディングセット
定価:91,800円
YONEX DECLIC スノーボード 139cm
種別:スノーボード板
YONEX ボード

FANATIC FTC TWIN cbc 150cm（17-18モデル）
通常使用時の傷やカケ等はありますが、使用には問題なく高回転系のトリックもできます。
☆NITRO☆スノボード板 ビンディング付き
詳細は写真でご確認ください。
GNU VELVET 143
定価91800円の国産板で、軽くて扱いやすく、初心者でも乗りやすい板だと思います。
scooter carvin 157 スクーターカーヴィン新品未使用

使用少　バートン　Burton アフタースクーター　80センチ　３点

wave moon ハンマースノーボード
【FLUX DS30】
レディーススノボー★140/25.0cm★美品フルセット
ブランド名:FLUX/フラックス
売り切り‼︎ bcstream 155dw flux cv mサイズセット
商品名:DS 30
バートン　フィッシュ　FISH160センチ
カラー:Black Gradation
ROME SDS Artifact 156
サイズ:L
スノーボード3点セットレディース
定価:36,750円
モロー MORROW145センチ
種別:ビンディング、バインディング、バイン
21-22 never summer proto fr 160

YONEX ヨネックス　ACHSE アクセ　151cm スノーボード　板
2012年に購入しておりますが15回程度しか使用できないまま保管しておりました。サビやヘタリは見当たりませんが、写真でわかるように何箇所か傷があります。
スノーボード　【ZUMA（ツマ）】158㌢　新品フィルム付き　メンズ　初心者向
使用する分には全く支障はございませんのでFLUX のバインディングをまずは試してみたいという方は是非ご検討ください。
モロー　スノーボード　ビンディングセット

NIDECKER ★オデッセイ 147 スノーボード
この度引越しのため出品します。
アライアンダメージ16-17モデル

spread LTB 151cm
値下げ交渉可
YONEX DECLIC デクリック 142cm ヨネックス グラトリボード
※メルカリの規定より、コメント頂いている方より決済を先にされた方が優先されます。ご了承ください。

スノーボード BURTON バートン FEELGOOD 152

商品の情報

商品のサイズ150cm-155cm未満
ブランドゼロワンワン
商品の状態やや傷や汚れあり

(激安)Burton バートンBLENDER 145cm スノーボード6点セット

NIDECKER ナイデッカー スノボード3点セット

peacemaeaker スノースケート　stoke

キャピタ　 indoor surviva

November artist 154 ショップ限定カラー

Salomon Snowboard HPS Taka 22-23 158cm

21-22 moss toto play black 157

サブリナ スノーボード板

UG. Scooter MADVERNIER 146 限定　15周年記念ボード
011の板とFLUXのバインのセットです。※それぞれ単品でも出品しております。【011（ZERO ONE ONE、ゼロワンワン）】商品名:Artistic DOUBLE サイズ:154cmタイプ:グラトリ年式:2014年モデル形状:キャンバー定価:91,800円種別:スノーボード板通常使用時の傷やカケ等はありますが、使用には問題なく高回転系のトリックもできます。詳細は写真でご確認ください。定価91800円の国産板で、軽くて扱いやすく、初心者でも乗りやすい板だと思います。【FLUX DS30】ブランド名:FLUX/フラックス商品名:DS 30カラー:Black Gradationサイズ:L定価:36,750円種別:ビンディング、バインディング、バイン2012年に購入しておりますが15回程度しか使用できないまま保管しておりました。サビやヘタリは見当たりませんが、写真でわかるように何箇所か傷があります。使用する分には全く支障はございませんのでFLUX のバインディングをまずは試してみたいという方は是非ご検討ください。この度引越しのため出品します。値下げ交渉可※メルカリの規定より、コメント頂いている方より決済を先にされた方が優先されます。ご了承ください。

商品の情報

商品のサイズ150cm-155cm未満
ブランドゼロワンワン
商品の状態やや傷や汚れあり

割引価格 DOUBLE 【ぼんぼん様専用】011Artistic DS30 FLUX ボード

30分钟前

割引価格 DOUBLE 【ぼんぼん様専用】011Artistic DS30 FLUX ボード

¥17,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

7bbee2f5ee9

 339

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

7bbee2f5ee9
割引価格 DOUBLE 【ぼんぼん様専用】011Artistic DS30 FLUX ボード 割引価格 DOUBLE 【ぼんぼん様専用】011Artistic DS30 FLUX ボード

ぼんぼん様専用】011Artistic DOUBLE FLUX DS30 2022春大特価セール

ぼんぼん様専用】011Artistic DOUBLE FLUX DS30 2022春大特価セール


ぼんぼん様専用】011Artistic DOUBLE FLUX DS30 2022春大特価セール

ぼんぼん様専用】011Artistic DOUBLE FLUX DS30 2022春大特価セール


ぼんぼん様専用】011Artistic DOUBLE FLUX DS30 2022春大特価セール

ぼんぼん様専用】011Artistic DOUBLE FLUX DS30 2022春大特価セール


2023年最新】FLUX DS30の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】FLUX DS30の人気アイテム - メルカリ


19-20 011Artistic(ｾﾞﾛﾜﾝﾜﾝｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ) / MT FLY [150cm～153cm

19-20 011Artistic(ｾﾞﾛﾜﾝﾜﾝｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ) / MT FLY [150cm～153cm


入荷済み】22-23 011 Artistic (ゼロワンワンアーティスティック

入荷済み】22-23 011 Artistic (ゼロワンワンアーティスティック


23-24 011ARTISTIC/ゼロワンワンアーティステック 20th DOUBLE FLY ダブルフライ メンズ レディース スノーボード グラトリ NEWERA 板 2024 予約商品 | BREAKOUT

23-24 011ARTISTIC/ゼロワンワンアーティステック 20th DOUBLE FLY ダブルフライ メンズ レディース スノーボード グラトリ NEWERA 板 2024 予約商品 | BREAKOUT

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 割引価格 DOUBLE 【ぼんぼん様専用】011Artistic DS30 FLUX ボード
© www.inba.net, Inc.