割引価格 DOUBLE 【ぼんぼん様専用】011Artistic DS30 FLUX ボード

011の板とFLUXのバインのセットです。

RICE28 DIVERSE 157cm ただいま値下げ中！

※それぞれ単品でも出品しております。

上下ウェアブーツ手袋+スノーボードまとめセット レギュラータイプ



【期間限定11万→7万！】unit mfg. serow 148

【011（ZERO ONE ONE、ゼロワンワン）】

BXB DELLION 145cm head Mサイズ グラトリ ジブ

商品名:Artistic DOUBLE

極美品！レア！国産！ＳＵＲＧＥ１５２

サイズ:154cm

gray desperado

タイプ:グラトリ

ディヴィジョン÷23 （イタリア製）おまけビンディング

年式:2014年モデル

アライアン プリズムガール (allian prism)

形状:キャンバー

キスマーク スノーボード板 ビンディングセット

定価:91,800円

YONEX DECLIC スノーボード 139cm

種別:スノーボード板

YONEX ボード



FANATIC FTC TWIN cbc 150cm（17-18モデル）

通常使用時の傷やカケ等はありますが、使用には問題なく高回転系のトリックもできます。

☆NITRO☆スノボード板 ビンディング付き

詳細は写真でご確認ください。

GNU VELVET 143

定価91800円の国産板で、軽くて扱いやすく、初心者でも乗りやすい板だと思います。

scooter carvin 157 スクーターカーヴィン新品未使用



使用少 バートン Burton アフタースクーター 80センチ ３点



wave moon ハンマースノーボード

【FLUX DS30】

レディーススノボー★140/25.0cm★美品フルセット

ブランド名:FLUX/フラックス

売り切り‼︎ bcstream 155dw flux cv mサイズセット

商品名:DS 30

バートン フィッシュ FISH160センチ

カラー:Black Gradation

ROME SDS Artifact 156

サイズ:L

スノーボード3点セットレディース

定価:36,750円

モロー MORROW145センチ

種別:ビンディング、バインディング、バイン

21-22 never summer proto fr 160



YONEX ヨネックス ACHSE アクセ 151cm スノーボード 板

2012年に購入しておりますが15回程度しか使用できないまま保管しておりました。サビやヘタリは見当たりませんが、写真でわかるように何箇所か傷があります。

スノーボード 【ZUMA（ツマ）】158㌢ 新品フィルム付き メンズ 初心者向

使用する分には全く支障はございませんのでFLUX のバインディングをまずは試してみたいという方は是非ご検討ください。

モロー スノーボード ビンディングセット



NIDECKER ★オデッセイ 147 スノーボード

この度引越しのため出品します。

アライアンダメージ16-17モデル



spread LTB 151cm

値下げ交渉可

YONEX DECLIC デクリック 142cm ヨネックス グラトリボード

※メルカリの規定より、コメント頂いている方より決済を先にされた方が優先されます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 150cm-155cm未満 ブランド ゼロワンワン 商品の状態 やや傷や汚れあり

011の板とFLUXのバインのセットです。※それぞれ単品でも出品しております。【011（ZERO ONE ONE、ゼロワンワン）】商品名:Artistic DOUBLE サイズ:154cmタイプ:グラトリ年式:2014年モデル形状:キャンバー定価:91,800円種別:スノーボード板通常使用時の傷やカケ等はありますが、使用には問題なく高回転系のトリックもできます。詳細は写真でご確認ください。定価91800円の国産板で、軽くて扱いやすく、初心者でも乗りやすい板だと思います。【FLUX DS30】ブランド名:FLUX/フラックス商品名:DS 30カラー:Black Gradationサイズ:L定価:36,750円種別:ビンディング、バインディング、バイン2012年に購入しておりますが15回程度しか使用できないまま保管しておりました。サビやヘタリは見当たりませんが、写真でわかるように何箇所か傷があります。使用する分には全く支障はございませんのでFLUX のバインディングをまずは試してみたいという方は是非ご検討ください。この度引越しのため出品します。値下げ交渉可※メルカリの規定より、コメント頂いている方より決済を先にされた方が優先されます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 150cm-155cm未満 ブランド ゼロワンワン 商品の状態 やや傷や汚れあり

スノーボード BURTON バートン FEELGOOD 152(激安)Burton バートンBLENDER 145cm スノーボード6点セットNIDECKER ナイデッカー スノボード3点セットpeacemaeaker スノースケート stokeキャピタ indoor survivaNovember artist 154 ショップ限定カラーSalomon Snowboard HPS Taka 22-23 158cm21-22 moss toto play black 157サブリナ スノーボード板UG. Scooter MADVERNIER 146 限定 15周年記念ボード