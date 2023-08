出産祝い ADVANCOURT ADIDAS BASE 26cm U KH スニーカー

【商品名】

アディダス キース・へリング アドバンコート ベース 26cmになります。

【商品説明】

アーティストでありアクティビストでもあったキースヘリングから刺激を受けたアートワークをアッパーにあしらい、面ファスナーやグリップ性に優れるラバーアウトソールで履き心地にもこだわっています。

【サイズ】

26cm

【品番】

GX3675

【状態】

使用感がございます。

⭐︎フォロー割引⭐︎

フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。

●2,000円以上→200円引き

●5,000円以上→300円引き

●7,000円以上→400円引き

●10,000円以上→500円引き

同サイズをお求めの方へ★

↓↓↓

#SSS_26

その他色んなスニーカーも揃えております。

AIR FORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIR MAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。

CONVERSE(コンバース)new balance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)!!などなどトレンド商品もございます。

王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です!

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。

ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。

カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒!サイズも様々!

管理番号 #L06011 イ

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

