【大特価!!】 Supreme Thrasher コラボパーカー パーカー

数年前に大阪のセレクトショップで購入しました

ほとんど着ずに、クローゼットの奥で眠っていたので来て下さる方にお譲りしたく出品いたしました。

割と美品の類だとは思いますが中古品であることをご理解の上ご検討ください

どうぞよろしくお願いいたします

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···ジップアップ

ポケット···あり

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

