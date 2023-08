【ラッピング不可】 宇多田ヒカル　アナログ　キャンペーン当選品　BADモード　Tシャツ ミュージシャン

ミュージシャン種別···ソロ

BTS SUGA AgustD D-DAY JAPAN限定TシャツL

グッズ種類···Tシャツ

サイズL

アナログレコード購入キャンペーンにて当選したTシャツになります。新品未使用品です。

当選通知書もお付け致します。

最新アルバム「BADモード」のジャケットのデザインになっています。発送されてきたBOXに入れて発送致します。

未開封の為、あくまで参考値になりますが、タグの情報からUnitedAthle型番5001-01のLサイズは

身丈73、身幅55、肩幅50、袖丈22

の表記が多いようです。ご参考まで。

上記の通り未開封でオフィシャルサイトにも情報が見つけられなかった為、採寸の保証は出来かねます。

宇多田ヒカル

レコード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

