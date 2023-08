ストーンアイランドのニットです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ストーンアイランドのニットです。世界的に人気の高いストーンアイランドのヴィンテージアーカイブ。ポールハーヴェイがデザインしていたころのヘンリーネックニットです。パッチもしっかり完備の完品。お探しの方はぜひ。商品説明詳細⭐︎サイズ表記 : M ⭐︎カラー: アイボリー ⭐︎素材: ウール 80% ナイロン 20% ⭐︎サイズ詳細 着丈 61cm 身幅 52cm 裄丈 86cm *素人採寸の為、誤差はお許しください⭐︎状態: 毛玉など使用感がややあり。 目立つ傷汚れはありません。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、気になる方はコメントでご質問ください。⚠️気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましてはトラブルになる可能性があります。デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します☆気になる事があればコメントお願いします。値下げ対応もお気軽にご相談ください!管理番号: 19325519

