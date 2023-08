最新入荷 XL ネイタルデザイン　デニムキルテッドシャツ4 Gジャン/デニムジャケット

専用となりました

焼きそば丸様専用



デニムキルテッドシャツ4

サイズ(XL)

■着丈 75cm

■身幅 58cm

■肩幅 50cm

■袖丈 69cm

素人採寸ですので誤差はご了承下さい。

カラー(インディゴブルー)

2020年ごろ購入しましたが、私には似合わず手元に置いていました。クローゼット整理の為、出品することに致しました。

とくに目立つ傷汚れはありません。

画像確認お願いします。

細かく気になる方はご遠慮くださいませ。

神経質な方もご遠慮ください。

ご理解ある方のみ、よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ネイタルデザイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

