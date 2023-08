宍戸留美

コズミック・ランデブー ポスター

両面印刷でサイズは約420x1188mm

長期間保存してきたため色褪せ、皺等があります。

端部にヨレ、裏面に日焼けがあります。

【ご検討にあたり以下ご了承ください】

値引きはいたしません。

(出品後、一定期間経過したら処分する予定です。)

即購入OKです。

仕事の都合で発送は土日のみ行っております。ご了承下さい。

中古品のため、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。

発送は簡易梱包で行います。

梱包は手持ちの資材で行います。

(再生品も使用します。)

主に匿名発送対応のゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便のどちらかの方法での対応となります。

値引き、セット品のバラ売りはいたしませんのでコメントご遠慮ください。

(コメント頂いても返信いたしません。)

ペットは飼っておりません。

家族に喫煙者はおりません

#お宝

#脚フェチ

#脚

#美脚

#アイドル

#パンチラ

#平成

#ミニスカート

#ミニスカ

#太もも

#グラビアアイドル

#セクシーアイドル

#宍戸留美

#RumiShishido

#オタク

#マニア

#コズミックランデブー

#ポスター

49698

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

