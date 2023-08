印象のデザイン 【早い者勝ち】80's ポロラルフローレン 厚手ニット ニット/セーター

#OKIの古着

Ralph Lauren HANDKINIT CHECK GOWN

検索タグ⤴︎⤴︎

写真にて状態の確認をお願い確認致します。

定価38,200円

□表記サイズ□

XL

□実寸サイズ □

着丈68

身幅62

肩幅60

袖丈64

※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。

※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

□コンディションランク□

B

※汚れなどはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。

S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好な状態

B 全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない 状態

C外観に多少のスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D状態が悪く使用感の強いお品

□ご購入に関しまして□

商品はすべて鑑定済みの正規品です。 万が一偽造品だった場合は返金対応いたしますので、 安心してご購入下さいませ。

他にも

auralee オーラリー

digawel ディガウェル

needles ニードルス

facetasmファセッタズム

BEAMS ビームス

lSTUDIOUS ステュディオス

yoke ヨーク

sulvam サルバム

kudos クードス

littlebig リトルビッグ

avalone アヴァロン

dairiku ダイリク

kiko kostadinov キココスタデイノフ

martine rose マーティンローズ

doublet ダブレット

JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード

COMME des GARCONS コムデギャルソン

COMOLI コモリ

GANRYU ガンリュウ

john lawrence sullivan ジョンローレンスサリバン

kolor カラー

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン

N.HOOLYWOOD エヌハリウッド

Under Cover アンダーカバー

UNUSED アンユーズド

Y-3 ワイスリー

stein シュタイン

uru ウル

allege アレッジ

kaiko カイコ

jieda ジエダ

sunsea サンシー

など多く出品しております!

何かご質問がございましたらお気軽にコメントください!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

