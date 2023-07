S 新品 20SS 別注 Needles Track Jacket Paisley Jacquard ニードルズ ニードルス ペイズリー トラック ジャケット ジャージ 刺繍 ロゴ END

※注意事項はプロフ欄に記載いたしますので、必ずご一読ください。

【サイズ】

[表記]S

[着丈]約67cm(襟/フードの付け根~裾)

[身幅]約53cm(脇下~脇下)

[肩幅]採寸不能

[裄丈]約83cm(首中心~肩~袖先)

[袖丈]約53cm(脇下~袖先)

【色柄】

Paisley

【素材】

本体/リブ/テープ:ポリエステル

刺繍:レーヨン

【状態】

紙タグ付きの新品です。

【コメント】

私自身がNeedles正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。

シーズン:2020S/S

品番:GL383

モデル名:Track Jacket Paisley Jacquard

生産国:日本

定価:£389

㈱ネペンテスの内タグ付き

※参考画像では上下着用しておりますが、ジャケットのみの出品となります。

毎シーズン定番の〈NEEDLES〉のTRACK JACKET。

伸縮性や通気性に富んだポリエステルジャージー素材を使用した快適性に優れた一着です。

独特の配色や刺繍デザインなど、一般的なスポーツウェアとは一線を画した華やかなファッション性が魅力となっています。

多くの著名人やファッション関係者に愛用されており、A$AP Rocky率いるAWGEともコラボしたり、非常に人気の高いモデルです。

イギリスの有名セレクトショップのみでしか手に入らない貴重な限定別注モデルですので、お探しの方はこの機会に是非ご検討ください。

(Ref.No200SO75223)

※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。

#cypher商品一覧

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

