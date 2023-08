カラー···グリーン

ヒステリックグラマー ミリタリー アウター

着丈···ロング

素材···コットン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···秋、冬

高円寺の古着屋で購入。

当方176㎝、72kg

少しゆとりを持って着れるサイズ感です。

ゆったりとしていて厚めのニットを入れることもできます。

=condition=

ユーズド感あり。

大きな破損はなくまだまだ着用できると思います。

=size=

サイズ表記 : M

着丈(背面襟元中央〜裾まで) : 約100cm

身幅 : 約 65 cm

肩幅 : 約48 cm

袖丈 : 約67cm

※注意事項

こちらはデッドストック、中古品、古着、ビンテージにご理解ある方のご購入を宜しくお願いします。

写真では確認しにくいわ細かい擦れ、汚れ等がある場合もございますので、ご了承下さいませ。

即購入歓迎です。

軍物 アメリカ製 メイドインUSA

#うとうといとう

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

