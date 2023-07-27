最新な ボディバッグ 美品‼️コーチ スリングバッグ レザー ブラック トンプソン ボディーバッグ

カラー···ブラック

美品☆COACH コーチ ボディバッグ クロスボディ 斜めがけ ウエストポーチ

柄・デザイン···無地

00s O'NEILLオニール テック ワンショルダー スリングバッグ Y2K

素材···本革

Supreme small waist bag



みるく＠お値下げコメント歓迎✨様専用

アイテム

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トンプソン グレインレザー

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シルバー金具 チャーム メタルプレート ロゴ型押し 定番カラー

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コンバーチブル 肩掛け 斜め掛け クロスボディ メンズ お出かけ

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ベタつき、ファスナーの開閉スムーズ、目立つ大きなキズもありません。

ナットエンペラー ボディーバック

5年程前に海外の正規店にて購入し、数回使用したきり自宅保管です。

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00s Levi’s リーバイス ボディバッグ ワンショルダー テクニカル ギア

中古では有りますので、ご理解頂ける方の購入お願いします。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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