おトク情報がいっぱい！ ソニー ウォークマン 16GB NW-A55 その他

カバーをつけて短期間で使用していましたが使う機会がなくなったため出品します。個人的所見ですが、特に目立った傷やかすり傷はほとんど見受けられないと思います。

Panasonic RR-XP009-K パナソニック ICレコーダー



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また音楽再生、ボタン操作確認済みで、初期化してお渡しします。

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希少美品 動作品 ソニー ステレオヘッドホンアダプター STA-60

ご検討よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カバーをつけて短期間で使用していましたが使う機会がなくなったため出品します。個人的所見ですが、特に目立った傷やかすり傷はほとんど見受けられないと思います。また音楽再生、ボタン操作確認済みで、初期化してお渡しします。ご検討よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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