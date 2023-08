◎プロフィール必読

【RK-ART様専用】PULSAR TRAIL PRO 2【25.5】

ナイキ ダンク エスケープ エスケイプ カスタム

29cm 未使用 JACK PURCELL HS CORDUROY 1CJ071



NIKE WMNS DUNK LOW LIGHT BONE メンズ28cm

【adidas】 SUPERSTAR スーパースター スニーカー 東京モデル



CONVERSE×Nigel Cabourn チャックテイラー70



アディダス スタンスミス 別注モデル アーバンリサーチ 26.5cm



Nigel Sylvester × Nike Air Jordan 1 OG

品名:DUNK LOW ESS

YEEZY BOOST (イージーブースト)350 PIRATE BLACK



新品 正規品 new balance M2002RDJ プロテクション 29cm

メーカー:ナイキ

TYSR様専用



NEW BALANCE 993 us8 ニューバランス グレー

カラー:ホワイト/グレー(プリント)

ジョーダン AIR JORDAN 1 LOW "ユニバーシティ ブルー"



FRAGMENT × NIKE DUNK HIGH 限定 ミッドナイトネイビー

状態:新品

New balance MR993GL 27.5cm 美品



新品 43 22aw JIL SANDER プラットフォームスニーカー 4363

サイズ:28.0cm US10(WMNS/28.5cm US11.5)

NIKE Air Jordan 11 レジェンドブルー



Nike Air Jordan 6 "UNC" ジョーダン 新品

素材:合成繊維、合成皮革、ゴム底

☆NIKE トラヴィス スコット エアートレーナー1⭐︎28cm



ナイキ エアジョーダン3 レトロ ティンカー ブラック 29センチ

質感:高い安定性と快適なクッショニング。丈夫なキャンバス素材。

NIKE DUNK LOW RETRO PANDA パンダ 黒白 新品



Travis Scott Nike Air Jordan 1 Low 28.5



Nike SB Dunk High "New York Mets" 27.5cm

NIKE DUNK LOW から、オールホワイトの爽やかなキャンバス地をベースに、ペイズリー柄を落とし込んだ大人かわいいモデルの提案。

ゆき様専用 エアジョーダン1 パラン グリーン

洗練されたシルエットに個性が際立つ大胆なアレンジを加えた“WHITE PAISLEY”。

ナイキ ダンク カーキブラウンブルーホワイト緑茶青白 28 新品未使用



NIKE × SUPREME AIR FORCE 1 HIGH 27 RED

これまでもDUNK LOW “PAISLEY PACK”やAIR FORCE 1 “PAISLEY”など、アイコニックなスウッシュロゴにペイズリー柄を落とし込んだモデルが発売され、即完売となったPAISLEY PACK。

New Balance ニューバランス990 V6 27cm D グレー

新たに登場するDUNK LOW “WHITE PAISLEY”は、ポイントデザインではなく、アッパー全体にペイズリー柄を総柄で落とし込んだ大胆なアレンジが魅力的です。

半額!biom2.0 ゴアテックス 27.0cm



28.5 SACAI Nike LD Waffle GREEN サカイ

オールホワイトの配色と爽やかなキャンバス地がマッチしたDUNK LOWのクラシカルなシルエットをベースに、ペイズリー柄がさりげなく浮かび上がる洗練されたデザイン。

⚫︎新品未使用⚫︎AIR JORDAN 1 NIKEスパイダーマン



新品・未使用★アディダス オリジナルス★ アディマティック(ADIMATIC)

ピュアなホワイトがサマーシーズンの足元にもぴったりで、上品かつファッショナブルなペイズリー柄が、いつものコーディネートにスパイスを効かせてくれること間違いなしの一足に仕上げられている。

【新品】ノースフェイス ベロシティニット GORE-TEX NF51998



国内未発売 VANS VAULT KNU SKOOL 27cm



newbalanceニューバランス990v5(GL5)グレー 6E

春夏 DUNK LOW ESS 入手困難/完売モデル 検 ダンク ロー ペイズリー キャンバス スニーカー ユニセックス規格 白/ホワイト

メレル ジャングルモック2.0 グラナイト



ADIDAS CAMPUS アディダス スニーカー ピンク BZ0069

ジョーダン5 レトロ ステルス 25cm AJ5 STEALTH 新品 未使用



にゅ〜ず 『via SANGACIO×BRANDALISED』25



Bianca Chandon × Vans Sk8-Hi Reissue



vol55ekw350様専用ルイヴィトン ルクセンブルク ブラック モノグラム

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

