商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[ Burpees ]オープンカラーシャツ・フルステッチブラック/ヴィンテージ/ロカビリーシャツ出品超希少!レア物♪ 早い者勝ち!ロカビリー には マストアイテム!80's Burpeesレーヨンオープンカラーシャツ[写真8枚目]全体にステッチを入れた当時では大変 手の込んだ作りコレクション品の為自分では着用しておりません古着らしさ ・裏糸の切れ(極少)などはありますが目立つ傷・汚れ等 はございませんグットコンディション♪80's当時の本物 をお探しの方ぜひどうぞ!!クリーニング済み(平置き素人採寸)着丈 : 約64cm肩幅 : 約47cm胸囲 : 約54cm(×2)裾幅: 約54cm袖丈 : 約57cmヴィンテージ品としてご理解のある方のご購入を願います程度・状態・内容に関しては画像にてご判断をお願いします落札後はクレーム返品交換出来ません他にもリーバイスハーレーパーツレザークラフト製品インディアンジュエリーアパレル品などを出品中です90's製品多数出品どうぞご覧になって下さい

