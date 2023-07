【商品説明、画像無断転用禁止】

★プロフィール必読★

【基本情報】

■定価:¥16.500

■カラー:ホワイト

■サイズ:フリー

■状態:新品タグ付き

【素材】

POLYESTER 52%

RAYON 48%

【寸法】

・サイズチャート

着丈 62cm / 肩巾52cm / 身巾 54cm / AH 40cm

/ 袖丈 16cm / 裾周り90cm

※採寸結果には若干の誤差が発生してしまう場合がございますので、1~2cmの誤差は予めご了承ください。

【商品説明】

着るだけでこなれた表情が出せる”フェザーTee”ー。

バックに施したゴールドボタンは

コーディネートが品よくまとまるアクセントに。

大人なおしゃれ心をくすぐる表情豊かなフェザーは

上品な印象プラスカジュアルな印象に。

表情に富んでいるので、

シンプルなアイテムやベーシックなスタイルに

合わせるだけでムードをガラリと変えられます。

シンプルなアイテムを

グッと洗練された印象に導くフェザーTeeー。

OHGA や yori Heve がお好きな方に

オススメのデザインとなります♡

【発送方法】

個人情報保護の観点から「匿名配送」の

らくらくメルカリ便を使用致します。

【発送期間】

1〜2日以内に発送を予定しております。

【注意事項】

・素人管理のお品となります。

神経質な方の購入はお断り致します!

・小さく折り畳んで発送致します

・光の当たり具合により、

実物と写真の色味が異なる場合があります。

ご了承の上、お買い上げください。

ジプソフィア

gypsohila

GYPSOHILA

ayako

ayakobag

アヤコバッグ

スカート

ベスト

ジレ

パンツ

ブラウス

ワンピース

Tシャツ

Tシャツ

フェザーティー

フェザー

フェザーT

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

