本店は upper hights THE STELLA BRONZE 21 デニム/ジーンズ

アッパーハイツ THE STELLAになります。

2回程着用のみ

カラー BRONZE ブロンズ

サイズ 21

ウエスト32.5cm、股下62cm、わたり幅25cm、裾幅13cm

全て平置き、素人採寸になります。

多少の誤差はご了承下さい。

定価 25,300円

新品未使用ですが自宅保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。

発送の際はコンパクトに畳んで梱包するので、畳みジワ等気になる方は購入をお控え下さい。

アッパーハイツ THE STELLAになります。2回程着用のみカラー BRONZE ブロンズサイズ 21ウエスト32.5cm、股下62cm、わたり幅25cm、裾幅13cm全て平置き、素人採寸になります。多少の誤差はご了承下さい。定価 25,300円新品未使用ですが自宅保管のため、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。発送の際はコンパクトに畳んで梱包するので、畳みジワ等気になる方は購入をお控え下さい。OBLIオブリyokochanヨーコチャンTREFLE+1トレフルプラスワンananacherishシェリッシュchesty チェスティzaraザラトゥモローランドイエナビームスチェスティyoriヨリドゥーズィエムクラスバーニーズニューヨークエストネーションフォクシートゥモローランドルシェルブルーMilaOwenミラオーウェンフレイアイディーbed&breakfastユナイテッドアローズアーバンリサーチアダムエロペドレステリアemmimyuミューLiala×PGjointspacetitivateティティベイトur'sユアーズ

