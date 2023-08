#moom出品一覧

【ブランド】

aquascutum

アクアスキュータム

【説明】

アクアスキュータムのステンカラーコート

珍しくかなり大きめのデザインで袖も長めとなっています

安心の英国製

【カラー】

カーキ

【素材】

ポリエステル

コットン

【サイズ】

下記採寸参考までにご覧下さい。

着丈 103(襟込)

身幅 67

肩幅 -

袖丈 45

【原産国】

イギリス

【状態】

やや傷や汚れ有り

※年代物のため

【配送】

入金確認後2〜3日以内での指定発送法での発送

【注意点】

写真では判断できない、不安な部分がありましたらお気軽に質問してください。

【その他】

ご不明点は事前にご質問ください。

また、購入前にプロフィールご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アクアスキュータム 商品の状態 やや傷や汚れあり

