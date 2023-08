★全額返金保証有り★

万が一、コピー品であった場合。また、当店過失による写真や説明文で判断できない不具合があった場合には、全額返金対応致します。

私自身もリサイクルショップに勤めていますので真贋には、自信があります。安心してお買い求め下さいませ。

ーーーーーーーーー

■ブランド名

BALENCIAGA

バレンシアガ

■品名

クラシック ベースボールキャップ

■シリアル

-

■型番

529192410B2

■カラー系統

ブラック・ホワイト

■サイズ

Lサイズ(59cm)

■付属品

袋

■仕様

内側/-

■参考定価

-円

■管理番号

BB0847

■特記事項

内外面スレ(小)

■コメント

中古品のため、内面、外面ともに写真で目立たない程度の傷、スレ、汚れがございます。目立つ傷やヤブレ、気になるニオイなどはなく、まだまだご使用頂けると思います。ほか、気になる事は何でも聞いてください。

■評価

ABランク

ーーーーーーーーーー

【評価基準】

S:実使用がない中古品

A:状態の良い中古品

AB:目立たない使用感のある中古品

B:目立つ使用感が感じられる中古品

BC:使用感が強く感じられる中古品

J:故障、損傷している中古品

ーーーーーーーーーー

※この商品の購入先は、古物市場主の資格を有する業者様のブランド市場からです。様々な商品と同時に大量単位にて仕入れをしています。だから、コスパには自信があります。

※ゆうゆうメルカリ便にてコンビニ、郵便局受け取りも指定可能です。購入前にお申し付けください。

ーーーーーーーーーー

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

