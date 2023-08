Firebox nano ファイヤーボックス ナノ

(ステンレス)

●カラー シルバー

●構造 折りたたみ式

●付属品

専用ケース、専用ピン

※箱はありません

●商品状態

キャンプでは未使用です。

室内でアルコールストーブにて2回使用しました。

本体に少し汚れがあります(8枚目の写真参照)

薪ストーブとしては、使用しておりませんのでら煤汚れはありません。

専用ケースに1箇所痛みがあります(3枚目の写真参照)

お値下げはご遠慮下さい。

ご検討いただけると幸いです。

よろしくお願い致します!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Firebox nano ファイヤーボックス ナノ (ステンレス)●カラー シルバー●構造 折りたたみ式●付属品 専用ケース、専用ピン※箱はありません●商品状態キャンプでは未使用です。室内でアルコールストーブにて2回使用しました。本体に少し汚れがあります(8枚目の写真参照)薪ストーブとしては、使用しておりませんのでら煤汚れはありません。専用ケースに1箇所痛みがあります(3枚目の写真参照)お値下げはご遠慮下さい。ご検討いただけると幸いです。よろしくお願い致します!

