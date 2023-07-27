安いそれに目立つ タワー型冷風機✨送風8m、タッチパネル、リモコン付、タイマー有✨新品即納 扇風機

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【良品】Dyson HP00 Pure Hot + Cool 2022年製品

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【スリム型冷風機 冷風扇】

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【3段階風量調節 上下左右首振り】

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【コンパクトな省スペース】

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サイズは22㎝*30㎝*82㎝で、スリムでコンパクト、省スペースです。外観がシンプルなので和室でも洋室でも合わせやすいです。

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