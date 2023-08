選ぶなら ラブメゾン／チェックシャツ シャツ

オシャレなLuv maisonのシャツです!

目立つデザインなので、こちらをTシャツなどの上に羽織って頂くだけでもジャケットなどのインナーにも◎

未使用です。

AAA/Nissy/BTS/BIGBANG/iKON/NiziU/EXILE/三代目/GENERATIONS/ホスト/ビジュアル/ロック/バイカー系スタイルにも合うかと思います♡

※ご注意

・自宅保管していました。

・小さくして発送となります。

・簡易包装となりますが、丁寧な梱包を心がけます。

・お知らせなく匿名配送間(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で変更する場合があります。

こちら、ご理解された上でご検討頂けると幸いですm(__)m

疑問点、ご要望などありましたらお気軽にご相談ください☆

よろしくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャックローズ 商品の状態 未使用に近い

