2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ

感謝を込めて♡
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
通常1枚880円のところ、3枚1680円♩
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
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ハンドメイドのリバーシブルもくもくスタイです。こちら3枚セットになります。プレゼントにもいかがですか？柔らかな素材感です♡
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
//プレゼントにもぜひ( ◠‿◠ )
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ラッピングもさせて頂きます♪
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●素材●
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表地：コットン、ガーゼ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
裏地：ダブルガーゼ
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中：ドミット芯
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
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間にドミット芯を挟んでいますのでフカカで柔らかく、肌触りもよくお肌にも優しいです。
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●サイズ●
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首回り約28㎝
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●お取り扱いの注意点●
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
プラスチックのスナップボタン使用です。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
アレルギーのあるお子さまにも安心かと思います。脱着の際には、根元から優しくお取りくださいませ。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
柔らかな素材のため、お洗濯は手洗いもしくはネットを使用なさり、優しくお取り扱いくださいませ。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
1つ1つ心を込めてお作りしていますが、素人のハンドメイドになります。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
歪みなど細かい点など、気になる方、神経質な方はご遠慮くださいませ。以上、ご理解下さいますようお願い致します☆
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
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#kottahandmade
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#スタイ
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#よだれかけ
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#出産祝い
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#プレゼント
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#スタイセット
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#ハンドメイドスタイ
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#もくもくスタイ
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#シンプルスタイ
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#スタイセット
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#りすスタイ
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#りすアイテム
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#チェックスタイ
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留め方···プラスチックスナップボタン
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感謝を込めて♡通常1枚880円のところ、3枚1680円♩ハンドメイドのリバーシブルもくもくスタイです。こちら3枚セットになります。プレゼントにもいかがですか？柔らかな素材感です♡//プレゼントにもぜひ( ◠‿◠ )ラッピングもさせて頂きます♪●素材●表地：コットン、ガーゼ裏地：ダブルガーゼ中：ドミット芯間にドミット芯を挟んでいますのでフカカで柔らかく、肌触りもよくお肌にも優しいです。●サイズ●首回り約28㎝●お取り扱いの注意点●プラスチックのスナップボタン使用です。アレルギーのあるお子さまにも安心かと思います。脱着の際には、根元から優しくお取りくださいませ。柔らかな素材のため、お洗濯は手洗いもしくはネットを使用なさり、優しくお取り扱いくださいませ。1つ1つ心を込めてお作りしていますが、素人のハンドメイドになります。歪みなど細かい点など、気になる方、神経質な方はご遠慮くださいませ。以上、ご理解下さいますようお願い致します☆#kottahandmade#スタイ #よだれかけ #出産祝い #プレゼント #スタイセット#ハンドメイドスタイ#もくもくスタイ#シンプルスタイ#スタイセット#りすスタイ#りすアイテム#チェックスタイ留め方···プラスチックスナップボタン