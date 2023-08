2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ

感謝を込めて♡

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

通常1枚880円のところ、3枚1680円♩

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

ハンドメイドのリバーシブルもくもくスタイです。こちら3枚セットになります。プレゼントにもいかがですか?柔らかな素材感です♡

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

//プレゼントにもぜひ( ◠‿◠ )

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

ラッピングもさせて頂きます♪

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

●素材●

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

表地:コットン、ガーゼ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

裏地:ダブルガーゼ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

中:ドミット芯

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

間にドミット芯を挟んでいますのでフカカで柔らかく、肌触りもよくお肌にも優しいです。

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

●サイズ●

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

首回り約28㎝

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

●お取り扱いの注意点●

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

プラスチックのスナップボタン使用です。

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

アレルギーのあるお子さまにも安心かと思います。脱着の際には、根元から優しくお取りくださいませ。

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

柔らかな素材のため、お洗濯は手洗いもしくはネットを使用なさり、優しくお取り扱いくださいませ。

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

1つ1つ心を込めてお作りしていますが、素人のハンドメイドになります。

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

歪みなど細かい点など、気になる方、神経質な方はご遠慮くださいませ。以上、ご理解下さいますようお願い致します☆

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#kottahandmade

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#スタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#よだれかけ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#出産祝い

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#プレゼント

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#スタイセット

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#ハンドメイドスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#シンプルスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#スタイセット

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#りすスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#りすアイテム

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

#チェックスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ



専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

留め方···プラスチックスナップボタン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

感謝を込めて♡通常1枚880円のところ、3枚1680円♩ハンドメイドのリバーシブルもくもくスタイです。こちら3枚セットになります。プレゼントにもいかがですか?柔らかな素材感です♡//プレゼントにもぜひ( ◠‿◠ )ラッピングもさせて頂きます♪●素材●表地:コットン、ガーゼ裏地:ダブルガーゼ中:ドミット芯間にドミット芯を挟んでいますのでフカカで柔らかく、肌触りもよくお肌にも優しいです。●サイズ●首回り約28㎝●お取り扱いの注意点●プラスチックのスナップボタン使用です。アレルギーのあるお子さまにも安心かと思います。脱着の際には、根元から優しくお取りくださいませ。柔らかな素材のため、お洗濯は手洗いもしくはネットを使用なさり、優しくお取り扱いくださいませ。1つ1つ心を込めてお作りしていますが、素人のハンドメイドになります。歪みなど細かい点など、気になる方、神経質な方はご遠慮くださいませ。以上、ご理解下さいますようお願い致します☆#kottahandmade#スタイ #よだれかけ #出産祝い #プレゼント #スタイセット#ハンドメイドスタイ#もくもくスタイ#シンプルスタイ#スタイセット#りすスタイ#りすアイテム#チェックスタイ留め方···プラスチックスナップボタン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ