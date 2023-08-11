お知らせ ログイン 会員登録 出品
2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ

商品の説明

感謝を込めて♡
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
通常1枚880円のところ、3枚1680円♩
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
ハンドメイドのリバーシブルもくもくスタイです。こちら3枚セットになります。プレゼントにもいかがですか？柔らかな素材感です♡
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
//プレゼントにもぜひ( ◠‿◠ )
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
ラッピングもさせて頂きます♪
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
●素材●
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
表地：コットン、ガーゼ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
裏地：ダブルガーゼ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
中：ドミット芯
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
間にドミット芯を挟んでいますのでフカカで柔らかく、肌触りもよくお肌にも優しいです。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
●サイズ●
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
首回り約28㎝
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
●お取り扱いの注意点●
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
プラスチックのスナップボタン使用です。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
アレルギーのあるお子さまにも安心かと思います。脱着の際には、根元から優しくお取りくださいませ。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
柔らかな素材のため、お洗濯は手洗いもしくはネットを使用なさり、優しくお取り扱いくださいませ。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
1つ1つ心を込めてお作りしていますが、素人のハンドメイドになります。
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
歪みなど細かい点など、気になる方、神経質な方はご遠慮くださいませ。以上、ご理解下さいますようお願い致します☆
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#kottahandmade
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#スタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#よだれかけ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#出産祝い
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#プレゼント
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#スタイセット
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#ハンドメイドスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#もくもくスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#シンプルスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#スタイセット
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#りすスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#りすアイテム
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
#チェックスタイ
専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
留め方···プラスチックスナップボタン

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

専用●①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ
感謝を込めて♡通常1枚880円のところ、3枚1680円♩ハンドメイドのリバーシブルもくもくスタイです。こちら3枚セットになります。プレゼントにもいかがですか？柔らかな素材感です♡//プレゼントにもぜひ( ◠‿◠ )ラッピングもさせて頂きます♪●素材●表地：コットン、ガーゼ裏地：ダブルガーゼ中：ドミット芯間にドミット芯を挟んでいますのでフカカで柔らかく、肌触りもよくお肌にも優しいです。●サイズ●首回り約28㎝●お取り扱いの注意点●プラスチックのスナップボタン使用です。アレルギーのあるお子さまにも安心かと思います。脱着の際には、根元から優しくお取りくださいませ。柔らかな素材のため、お洗濯は手洗いもしくはネットを使用なさり、優しくお取り扱いくださいませ。1つ1つ心を込めてお作りしていますが、素人のハンドメイドになります。歪みなど細かい点など、気になる方、神経質な方はご遠慮くださいませ。以上、ご理解下さいますようお願い致します☆#kottahandmade#スタイ #よだれかけ #出産祝い #プレゼント #スタイセット#ハンドメイドスタイ#もくもくスタイ#シンプルスタイ#スタイセット#りすスタイ#りすアイテム#チェックスタイ留め方···プラスチックスナップボタン

商品の情報

商品の状態新品、未使用

2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ

1分钟前

2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ

¥123,456 ¥56,790

(税込) 送料込み
2
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

1c13a3de

 487

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

1c13a3de
2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ 2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ

①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ


①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ

①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ


④//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ

④//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ


①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ

①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ


④//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ

④//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ


①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ

①//thank you set ハンドメイド もくもくスタイ｜PayPayフリマ


定価の88％ＯＦＦ ハンドメイドスタイ もくもくスタイ3枚セット7

定価の88％ＯＦＦ ハンドメイドスタイ もくもくスタイ3枚セット7

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 2022年秋冬新作 you 専用●①//thank set もくもくスタイ ハンドメイド スタイ/よだれかけ
© www.inba.net, Inc.