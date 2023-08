Ralph Lauren ラルフローレン オープンカラーシャツ 裾ポニー 半袖シャツ ホワイト 生成り CALDWELL

ラルフローレンのオープンカラーシャツです。真っ白ではなく、生成りカラーというのが最高で、探してる方も多い色味だと思います。さらに裾ポニー、刺繍もネイビーという全部持ってるやつです!刺繍の色も水色やピンクなど多数あるので、このネイビーが最もクラシックに着れると思います。

肩幅50cm

身幅67cm

着丈68cm

袖丈25cm

RO01

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

