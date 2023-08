沢山の商品の中から見つけて頂き、

ありがとうございます( ¨̮ )

Thank you for viewing.

定価25300円(税込)

【サイズ(cm)】

ウエスト37

ヒップ53

股上33

股下19

平置き採寸です。

若干の誤差はご了承ください。

【素材】

上記写真をご覧ください。

【状態】

目立った傷や汚れのない美品です。

【その他、注意事項】

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

こちらの商品は、正規販売店、又は、大手リサイクルショップからの購入品であるため、正規品や真贋鑑定済みのものです。

【撮影で使用しているトルソー(マネキン)】

[レディース(cm)]

通常Mサイズ標準

肩幅36

バスト86

ウエスト64

ヒップ88

[メンズ(cm)]

M〜Lサイズ標準

肩幅42

胸囲87

ウエスト79.5

ヒップ92

レディース、メンズ、ユニセックス(男女兼用)の商品を販売させて頂いています。

下記からまとめてご覧頂けますので、宜しければどうぞ♪

服

古着

Tシャツ

カットソー

トレーナー

スカート

パンツ

ズボン

鞄

カバン

バッグ

靴

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルベロベロ 商品の状態 新品、未使用

沢山の商品の中から見つけて頂き、ありがとうございます( ¨̮ )Thank you for viewing.OLLEBOREBLA オレブレブラ ALBEROBELLO アルベロベロ 新品タグ付き ショートパンツ ブタ フラガール ヤシの木 刺繍 ビーズ ビジュー定価25300円(税込)【サイズ(cm)】ウエスト37ヒップ53股上33股下19平置き採寸です。若干の誤差はご了承ください。【素材】上記写真をご覧ください。【状態】目立った傷や汚れのない美品です。【その他、注意事項】細かいデザインなどは写真にてご確認ください。こちらの商品は、正規販売店、又は、大手リサイクルショップからの購入品であるため、正規品や真贋鑑定済みのものです。【撮影で使用しているトルソー(マネキン)】[レディース(cm)]通常Mサイズ標準肩幅36バスト86ウエスト64ヒップ88[メンズ(cm)]M〜Lサイズ標準肩幅42胸囲87ウエスト79.5ヒップ92レディース、メンズ、ユニセックス(男女兼用)の商品を販売させて頂いています。下記からまとめてご覧頂けますので、宜しければどうぞ♪≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣#Yが販売しているその他の衣類一覧はこちら≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣≣服古着Tシャツカットソートレーナースカートパンツズボン鞄カバンバッグ靴

