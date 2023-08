●ブランド / New Balance

●アイテム / M1906RB スニーカー

●色 / グレー×インディゴ

●サイズ / 27cm

●素材 / 天然皮革、人工皮革

●付属品 / 箱等はございません。

●コンディション / 10段階中8から9ぐらい

●定価19800円。数回履いた程度の極めて綺麗なコンディションです。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

