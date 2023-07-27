【2022春夏新色】 【新品未開封】スタンスミス マリメッコ GX8847 ABC限定 スニーカー

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adidas × marimekko マリメッコ アディダス スニーカーStan Smith スタンスミス GX8847オンライン購入カラー：ピンクベージュサイズ：23㎝カラー：ベージュ×ブラックGX8847■箱・タグ付きマリメッコとのクリエイティブなコラボレーションで誕生した、ファッション好きにぴったりのウィメンズStan Smithシューズ。ヒールパッチに可愛らしいウニッコのポピーマーク、シュータンにはブランディングをあしらいルックを完成させている。本プロダクトは高機能リサイクル素材シリーズPrimegreenを使用している。