【在庫処分】 ENHYPEN ジェイク 公開放送トレカ K-POP/アジア

Best moment of enhypen のイベントで当選した公開放送トレカです。

straykids スキズ ペンライト ver.2 新品未開封 公式品

手元に届いてからスリーブ二重にし暗所にて保存しておりましたが、素人保管であること・海外製品のため初期傷等ある場合がございます。神経質な方はご購入をお控えください。

Newjeans OMG ヘリン ユニバ ラキドロ トレカ



少年ファンタジー ソパン ホンソンミン ソンミン サイン入り トレカ

スリーブ+硬質ケース+防水対策をして発送いたします。

TREASURE サイン入りアルバム



SEVENTEEN セブンティーン 韓国 ラキドロ トレカ fml ウォヌ

即購入可、トラブル防止のためコメントのやり取りの最中であっても即購入した方を優先いたします。

&TEAM ユウマ サノク トレカ



ENHYPEN ソンフン 閃光 Weverse ラキドロ

ENHYPEN エンハイプン

ENHYPEN トレカ 特典 セット ニキ

JAKE ジェイク

ボイプラ CGV ファイナル観覧特典 映画館 ハンユジン トレカ

BORDER:DAY ONE

2017 MAMAMOO コンサート MOOSICAL ブルーレイ 初回限定

公開放送 サノク

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

Best moment of enhypen のイベントで当選した公開放送トレカです。手元に届いてからスリーブ二重にし暗所にて保存しておりましたが、素人保管であること・海外製品のため初期傷等ある場合がございます。神経質な方はご購入をお控えください。スリーブ+硬質ケース+防水対策をして発送いたします。即購入可、トラブル防止のためコメントのやり取りの最中であっても即購入した方を優先いたします。ENHYPEN エンハイプンJAKE ジェイクBORDER:DAY ONE 公開放送 サノク

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ANO様専用ZB1 ゼべワン KCON トレカ ソクマシュー