【福袋セール】 B'z　松本孝弘　新品未開封　TAK MATSUMOTO PL 特装版 アート/エンタメ

新品、未開封品です。

ギタリスト・松本孝弘氏(TAK MATSUMOTO)のアーティスト・ブック2冊に特別仕様のオリジナル付録を収めた豪華ボックスセット。

『TAK MATSUMOTO PLAYER'S BOOK』は、ロング・インタビューに加えて、YOSHIKI氏とのスペシャル対談、ラリー・カールトン氏、高崎晃氏、TAKURO氏からのメッセージ、国内外の共演ミュージシャンからのコメント、歴代のステージショットなどを集めたフォトギャラリー、『ギター・マガジン』のアーカイブ・インタビュー、本人監修の「GO FURTHER」のギター・スコアを掲載。ギター・プレイヤーとしての魅力に迫った1冊。

『TAK MATSUMOTO GUITAR BOOK』は、200本を超えるギター・コレクションを完全網羅。代表曲のモチーフともなったシリアルナンバー「#1090」の1954年製ストラトキャスター、世界的に見ても貴重なビンテージ・ギターの数々、歴代のシグネチャー・モデルなどを詳細な部分写真とともに紹介しています。さらにアコースティック・ギター、ギター・アンプ、エフェクター、ストラップなども掲載。TAKサウンド、TAKトーンの真髄に迫るギター・ファン垂涎の1冊。

上記の2冊に加えて、本人仕様のギターピック・セット、サイン入り記念証を豪華ボックスに収めた完全生産限定版『TAK MATSUMOTO PLAYER'S & GUITAR BOOK SPECIAL EDITION』が発売。必携のコレクターズアイテムとなっております。

・TAK MATSUMOTO PLAYER'S BOOK

・TAK MATSUMOTO GUITAR BOOK

<オリジナル特典>

・ギターピック・セット

・サイン入り記念証

新品未使用ではありますが、ジャケット、盤面には出荷時に擦り傷や汚れ等がある場合があります。

お気になされる方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

