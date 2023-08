Canon EOS KISS X9 EF-S18-55 IS STM レンズキット BK

画像に映るもののみが付属します。

必ずご確認ください。

⚠︎ストラップはありませんのでご注意下さい

必ず必要なものは全て付属しておりますので

すぐに写真を撮りに行くことが出来ます!

旅行時に使用していました。

レンズは他のものをメインにしていたのでほとんど使用していません。

グリップ部分に少し使用感がありますが全体的に綺麗で動作も問題ありません。

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

センサーサイズ: 22.3 X 14.9 mm

センサーサイズ(新): APS−C

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

レンズセット: 1本

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: 回転可動式液晶モニター

撮像素子種類: CMOS

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

