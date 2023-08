【12月スーパーSALE 15％OFF】 美品　SONY HT-MT300 2.1ch チャコールブラック　付属品完備 スピーカー

新品の状態で映画や音楽を楽しもうと3年前に購入しましたが、5,6回程度しか使用していないのため、このたび出品することに致しました。

状態はとても良く、付属品も完備しています。写真をご確認ください。

商品紹介

スリム&コンパクトで設置性を高めた、選べるカラーバリエーションのサウンドバー。

・テレビの音が生まれ変わる

テレビとケーブル1本接続するだけで、テレビの音が生まれ変わります。テレビ番組をはじめ映画、スポーツなどあらゆるコンテンツを高音質で楽しめます。

・スリム&コンパクト

バースピーカーとサブウーファーをスリム&コンパクトにまとめ、設置性を向上させました。これまでサウンドバーが置けなかった隙間や限られたスペース、さらにはソファの下にサブウーファーを設置することも可能となり、さらに自由な置き方を実現しました。

・さまざまな音楽をワイヤレスで楽しむ

Bluetooth(R)対応によりスマートフォン、PC、ウォークマン(R)などのBluetooth(R)対応のオーディオ機器に保存された音楽をワイヤレスで楽しめます。

・ブラビアと調和する美しいデザイン

ブラビアと同様にシンプルで研ぎ澄まされたデザイン。さまざまなリビングのインテリアに自然と溶け込む、上質で美しいたたずまいを求めました。

受賞

ビジュアルグランプリ2017 SUMMER ライフスタイル部会 受賞

AVラック一体型: AVラック非一体

Auro 3D: No Auro 3D

BLUETOOTH対応有

DTS Virtual:X: No DTS Virtual:X

GLOBAL CATE SPEAKER: LOUD SPEAKERS

HDMI端子数(新): 0

NFC有

SOUND PROJ/BAR: SOUNDBAR+SUBWOOFER

color: チャコールブラック

アンプ有

サウンドバー・ベースタイプ: サウンドバータイプ

ドルビーデジタル種類: ドルビーデジタル

ホームシアター対応有

#ソニー

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

