春先取りの NIKE AIR JORDAN 5 RETRO #23 30cm スニーカー

☆ブランド : NIKE

☆商品名 : AIR JORDAN 5 RETRO #23

☆商品番号 : 136027-120

☆カラー : WHITE/FIRE RED-BLACK

※2013年にNIKE正規取扱店で購入しました。購入より時間が経っており着用の際、破損の可能性がございます。ご理解の上、ご購入宜しくお願い致します。

※未使用 (アウトソール変色、BOXにダメージがございます)

※基本的に佐川急便にてご発送させて頂いております。ご発送後、問い合わせ番号をお伝えいたします。

※購入時よりBOXに擦れや若干のダメージまたスニーカーの包装紙に破れがある場合がございます。予めご了承お願い致します。

※ご購入後のトラブルを未然に防ぐ為、コンディション等、特筆事項は事前に画像にてご案内致しますがご購入前に気になる箇所などが御座いましたらご連絡下さい。初期不良以外でのご購入様のご都合による返品交換は商品すり替え等を考慮し基本的にはお断り致しますがメルカリ規約に基づきご対応致します。神経質なお客様は画像等を参考によくお考え下さい。

~発送時の梱包に関しまして~

梱包にはリサイクル材を利用し簡易梱包にてご発送させて頂きます。購入時のショッパーやオンライン購入時の空き箱を利用します。また、贈り物用のラッピング対応は致しておりません。

#nike #jordan #airjordan #aj #jordan5 #aj5 #airjordan5 #slamdunk #23

商品の情報 商品のサイズ 30cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

