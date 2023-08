世界的に有名な GUCCI 【美品】 グッチ 小物入れ PVC その他

コメントなし、即購入大歓迎です。

ルイヴィトン LV ネームタグ

購入後1~2日で発送いたします!

#KiyのGUCCI一覧はコチラ

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

GUCCI 小物入れ です。

リップやイヤホンケースを入れるのにちょうど良いくらいのサイズ感です(*^^*)

ズボンやカバンに取り付けて持ち運べます♪

商品は、鑑定済みAACD加盟の大手ブランド中古ショップで購入したものです!

確実に正規品になりますのでご安心ください♪

■カラー

ベージュ

■素材

PVC レザー

■サイズ

縦 10.5cm

横 9cm(入り口8cm)

マチ 1.5cm

■付属品

無し(本体のみ)

■状態

若干のスレがあるくらいで、全体的にとても綺麗な状態です(*^^*)

新品だとなかなか手が届かないブランドを良い 状態でお安く購入するチャンスです♥️

いかなる場合も専用・取り置き不可、早い者勝

【美品】 GUCCI グッチ PVC 小物入れ

ちとなります!

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

■注意事項

※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はご理解ください。

※他サイト同時出品になります。早い者勝ち売れ次第終了でよろしくお願い致します。

わからないことがあれば、質問してください!

#KiyのGUCCI一覧はコチラ

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメントなし、即購入大歓迎です。 購入後1~2日で発送いたします! #KiyのGUCCI一覧はコチラ ーーーーーーーーーーーーーーーーー GUCCI 小物入れ です。リップやイヤホンケースを入れるのにちょうど良いくらいのサイズ感です(*^^*)ズボンやカバンに取り付けて持ち運べます♪商品は、鑑定済みAACD加盟の大手ブランド中古ショップで購入したものです!確実に正規品になりますのでご安心ください♪■カラー ベージュ■素材 PVC レザー ■サイズ 縦 10.5cm 横 9cm(入り口8cm) マチ 1.5cm ■付属品 無し(本体のみ)■状態若干のスレがあるくらいで、全体的にとても綺麗な状態です(*^^*)新品だとなかなか手が届かないブランドを良い 状態でお安く購入するチャンスです♥️いかなる場合も専用・取り置き不可、早い者勝ちとなります! ーーーーーーーーーーーーーーーーー ■注意事項※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はご理解ください。※他サイト同時出品になります。早い者勝ち売れ次第終了でよろしくお願い致します。わからないことがあれば、質問してください! #KiyのGUCCI一覧はコチラ

