【数量は多】 GOLDWIN ゴールドウィン アンクルライトパンツ その他

[商品]

定価24200円

GUCCI ジャガードパンツ



GOLDWIN 丸の内にて購入。

[状態]

試着のみで目立つ汚れや傷のない美品です。

※ご要望があれば各部の写真を追加いたしますので、必ず写真を確認いただき納得した上で購入してください。

[素材]

ポリエステル77%

複合繊維23%

[カラー]

グレー

[サイズ]

サイズ表記2

ウェスト78 股上32 わたり37股下64 裾幅22

※参考までに172㎝62kgの当方でゆとりをもって穿けます。

※たばこは吸いませんしペットもいないので臭い等ないです。

※丁寧に梱包してメルカリ便にて購入翌日には発送いたしますのでご安心ください。

[BEAT商品リスト]➡︎#beat_used

ネペンテス nepenthes

ニードルス needles

サウスツーウェストエイト south2west8

エンジニアードガーメンツ engineeredgarments

ビームスプラス beamsplus

キャプテンサンシャイン kaptainsunshine

オアスロウ orslow

ポストオーバーオールズ posto'alls

サージュデクレ sagedecret

ササフラス sassafras

レミレリーフ remirelief

ラルフローレン ralphlauren

ダブルアールエル rrl

チャンピオン champion

リーバイス levi's

ループウィラー loopwheeler

ヤエカ yaeca

コモリ comoli

オーラリー auralee

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ゴールドウィン 商品の状態 未使用に近い

