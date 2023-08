ビスマルク

ROAD LEON

ロードレオン

日本製 BANDAI バンダイ NTV スタジオぴえろ

長年の倉庫保管に付きパーツが欠品や破損している場合がございますので、画像にてご確認ください。経年のイタミ、キズ、汚れ、シミ、日焼け、破損欠損、塗装剥げ、シール剥がれ、サビ、埃等あります。

稼働未確認です。

側面の赤いボタンを押すと荷台が上がります。

画像に写ってる物が全てとなりますので、画像にて判断お願いします。

1984年代のロボット・アニメ、星銃士 ビスマルクより、アローストライカー の玩具です。

超合金/ポピニカ よりもレア(?)な、全長約22cm、大迫力のプラデラ・バージョンです。

この玩具自体の発売は1985年です

写真では見えづらい擦れ、小キズや汚れ、変色なども多少あるかと思いますが、写真でしっかりご確認をしていただき、古いお品物/ヴィンテージにご理解のある方のみ、ご購入お願いいたします。

こちらはコレクター向けの商品です。

・本体サイズ 長さ約22cm

・BANDAI/バンダイ スタジオぴえろ

・1985年(1984年)

・日本製 / MADE IN JAPAN

以下検索用

ビスマルク、ロードレオン、ドナテルロ、レオンメーザー、リチャード・ランスロット、輝進児、ビル・ウィルコックス、Saber Rider and the Star Sheriffs です。

1984年のロボットアニメその他は、レザリオン、エルガイム、ゴーグ、バイファム、ガラット です。

昭和、レトロ、昭和レトロ、30年前、40年前、1980年代 です。

特撮、ヒーロー、アニメ、ダイカスト、ダイキャスト、合金、超合金、ポピニカ、プラデラ、ビクトラー、マシン、メカ、chogokin、popinica です。

ポピー、バンダイ、タカトクトイス、タカトク、タケミ、中嶋、永大、タカラ、トミー、野村トーイ、ヨネザワ、サクラ、ブルマァク、です。

Buyee、バイイー 様もよろしくお願いいたします。

フィギュア、プラモデル、プラモ、玩具、おもちゃ、古い、昔、懐かしい です。

よろしくお願いいたします!

#プラデラ

#ポピニカ

#超合金

#バンダイ

#BANDAI

#星銃士ビスマルク

#BISMARCK

#玩具

※ 当時物 美品 カウンター用 店頭用

企業物 昭和 レトロ 非売品

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

