最大12%OFFクーポン 【希少品】スピッツ / とげまる20102011【初回限定盤/2DVD+2CD】 ミュージック

2011年12月21日発売 ライブDVD スピッツが2年ぶりに放つライヴ映像作品。13thアルバム『とげまる』を引っ提げて行なったツアーを収録している。ライヴで定番の人気曲やアルバム収録曲など、草野マサムネの澄んだ歌声と熱い演奏が存分に楽しめる。 ボーナスDVDのDISC2にはこれまで映像化されていなかったライブツアー『SPITZ JAMBOREE TOUR "あまったれ2005"』から8曲を蔵出しで収録。●Bonus Disc:秘蔵のライブ映像●DISC1(DVD)と同楽曲、全19曲を2枚のオーディオCDに収録●メンバー&ステージを収めたライヴ写真満載 豪華フルカラー全28PブックレットDISC101. 聞かせてよ02. TRABANT03. 幻のドラゴン04. ビギナー05. つぐみ06. 新月07. 日なたの窓に憧れて08. スターゲイザー09. 鳥になって10. 冷たい頬11. 海とピンク12. 探検隊13. 初恋クレイジー14. シロクマ15. 恋する凡人16. チェリー17. どんどどん18. 放浪カモメはどこまでも19. 君は太陽DISC201. テイタム・オニール02. エスカルゴ03. 白い炎04. ワタリ05. 恋のはじまり06. けもの道07. ナンプラー日和08. ミーコとギターDISC3 (CD)SPITZ JAMBOREE TOUR 2010 at 神奈川県民ホール 2010.06.23-01. 初恋クレイジー02. ビギナー03. つぐみ04. 日なたの窓に憧れて05. スターゲイザー06. 海とピンク07. 放浪カモメはどこまでも08. 恋する凡人09. チェリーDISC4 (CD)SPITZ JAMBOREE TOUR 2011"とげまリーナ" at さいたまスーパーアリーナ 2011.07.03-01. 聞かせてよ02. 幻のドラゴン03. TRABANT04. 冷たい頬05. 鳥になって06. 新月07. シロクマ08. どんどどん09. 探検隊10. 君は太陽ケース、デ…

