【在庫処分】 MTV アナログ盤　Nirvana Unplugged York New in 洋楽

ORG高音質盤

【激レア】the brilliant corners オリジナル盤

型番:ORG034

Zapp様専用ページ No.1



HIPHOP R&B 60枚セット

CDと比べて凄く音が良いので

全て赤盤 ベンチャーズ レコードまとめて

大切に保管していました。

キング・クリムゾンの宮殿/キング・クリムゾン 稀少シングルレコード

レコード店でも見かけたことがありません。

超激レア!! Teen Cats ネオロカ ロカビリー サイコビリー



Slava様専用 6点セット

聴く機会があまり無いため出品します★

【LP盤】ザ・ビートルズ・コレクション 特別限定盤 14枚組カートンボックス



モンタンは歌う(第1集)

ORGレーベルでプレスされたオリジナルマスターの高音質盤です。

激レア!新品!conway the machine レコード LP

(Original Recording Group で検索すると出てきます)★

EP★PRETTY THING★Same UK Fontana オリジナル



I WEAR HIS RING / PHYLLIS DILLON

写真では全て写せない細かいスレなど有りますが、視聴には影響ありません。ご理解ください★

ビクターMKII 君と僕



LPレコード他 洋楽 約44枚 まとめ セット ロック ジャズ ポール・モーリア

ポストカードと歌詞カードも同封しています★

ビートルズbeatles/GERMANY盤



アナログ盤 Nirvana MTV Unplugged in New York



HI-NRG90s初期ユーロビート まとめ売り11枚antonella MELA

状態は良いですが開封していますのでご理解ください★

ディズニー ミッキーマウスクラブマーチ 78回転 disney



ビートルズ 国内 赤盤 オー・ダーリン ヒア・カムズ・ザ・サン

#ニルバーナ

★NUMONICS / ROLLIN'★ニューモニックス US Org.

#アナログ盤

Ronnie Lane's Slim Chance UK盤LP

#レコード

Beyonce デンジャラスリィ・イン・ラヴレコード

#オリジナルマスター

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ORG高音質盤型番:ORG034CDと比べて凄く音が良いので大切に保管していました。レコード店でも見かけたことがありません。聴く機会があまり無いため出品します★ORGレーベルでプレスされたオリジナルマスターの高音質盤です。(Original Recording Group で検索すると出てきます)★写真では全て写せない細かいスレなど有りますが、視聴には影響ありません。ご理解ください★ポストカードと歌詞カードも同封しています★状態は良いですが開封していますのでご理解ください★#ニルバーナ#アナログ盤#レコード#オリジナルマスター

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

クレイグ・デイヴィッド レコードScorpions – MTV Unplugged In Athens 未開封Archie Shepp フリージャズ レアグルーヴレコードJurassic5 × Nike / Flow プロモオンリーblack eyed peas レコード