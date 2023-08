✨即ご購入大歓迎です。

【商品名】

THE NORTH FACE(ノースフェイス)

ダウンベスト アコンカグア550

薄手で光電子ダウンにより、遠赤効果があります。

超軽量ダウンですが、ある程度保湿性があるので街着にオススメのアイテムです。

【サイズ】

表記サイズ L

日本人メンズサイズLL相当

【カラー】

レッド

ブラウン/刺繍部分

肩幅→47センチ

身幅→60センチ

着丈→79センチ

袖丈→

【コンディション】

若干の使用感はありますが、目立った汚れ、破れも無く状態のよい肉厚で希少の一点物です。

デニム、パンツとのコーディネート相性抜群です。

【ポイント】

高い機能性とファッション性を兼ね備えたアメリカで大人気のブランドノースフェイス。

運動や登山、散歩など幅広く活用いただけます。

フルジップアップ

フロント、バックにワンポイント刺繍ロゴ

胸、両サイドジップポケット

銀タグ

古着は全て一点物となります。

古着ならではの一期一会の出会いを大事に

この機会を逃さないように、是非手に入れてください。

144

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

