最安値に挑戦！ 当時モノ XL KORN コーン バンT アメカジ 古着 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【ブランド】

KORN コーン

バンT 古着

【説明】

コレクションとして集めていましたが、欲しい物が出来た為泣く泣くの出品です。大きめサイズは希少なので、探されていた方は是非!

【サイズ】

着丈...75cm

身幅...58cm

肩幅...58cm

【状態】

C

S...新品未使用

A...傷、汚れなくほぼ新品

B...数回の着用

C...複数回の着用

D...傷、汚れあり

E...激しい傷、汚れあり

商品の質問や値下げ交渉など、可能な商品に関しましてはご対応致します。

お気軽にコメント欄よりお問い合わせ下さいませ。

また、基本的にご購入後1-2日で発送となりますが、仕事の兼ね合いで不規則に発送が遅延する場合もございます。

予めこちらで把握している場合はお伝え致しますが、不測の場合はご理解下さいませ。

宜しくお願い致します。

NIRVANA

ニルヴァーナ

カートコバーン

Kurt Cobain Tee

レッドホットチリペッパーズ

レッチリ

ローリングストーンズ

ビートルズ

ナインインチネイルズ

エアロスミス

ACDC

メタリカ

パンテラ

ガンズアンドローゼス

ピンクフロイド

ティナターナー

marilyn manson

マリリンマンソン

pearl jam

パールジャム

MINISTRY

sonic youth

ソニックユース

スマッシングパンプキンズ

サウンドガーデン

ミスフィッツ

SADE

シャーデー

スヌープドッグ

パブリックエネミー

fight club

ファイトクラブ

ヴィンテージ

バンドTシャツ

ボブマーリー レイジアゲインストザマシーン オアシス ホール Hole パールジャム pearl jam レッドホットチリペッパーズ レッチリ ガンズアンドローゼズ メタリカ metallica フーファイターズ foo fighters アリスインチェインズ alice in chains レッドツェッペリン led zeppelin グリーンデイ greenday レディオヘッド radiohead

#バンドT #バンt #アメカジ #メタリカ #ニルバーナ #コーン #ストリート #古着 #ビンテージ

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

