海外ブランド ディファニーサングラス　テイラーメイドのセット サングラス/メガネ

ワイキキ、ロイヤルハワイアンセンターで購入。

美品 ルイ・ヴィトン サングラス レディース

日差しが強く購入しました。

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現地の観光で使用したのみです。(水辺では使用してません)

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とても綺麗です！

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大切に使っていただいたら嬉しいです。

Ayako様専用



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クロス、ケース、箱、紙袋お付けできます。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ワイキキ、ロイヤルハワイアンセンターで購入。日差しが強く購入しました。現地の観光で使用したのみです。(水辺では使用してません)とても綺麗です！大切に使っていただいたら嬉しいです。クロス、ケース、箱、紙袋お付けできます。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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