【爆売り！】 【新品未開封】リボンの騎士　Complete BOX　DVD　手塚治虫 アニメ

この他にもDVD・Blu-rayを出品しております。

#かすみの手塚治虫シリーズはこちら

#かすみのDVD・Bluーrayはこちら

#かすみのアニメ・特撮作品

手塚治虫の『リボンの騎士 Complete BOX』の新品未開封DVDです。

【収録内容】

◆全52話収録

第1話「王子と天使」~第52話(最終話)「シルバーランド幸福に」

【解説】

男と女の心を持ったサファイヤ王女の活躍を描く少女活劇。

手塚治虫の原作に、名作童話等の要素をふんだんに取り入れ、よりファンタジー色の強い作品に仕上げている。

少女向けに企画された最初期のTVアニメのひとつであり、その意味でも画期的な作品だ。

【特典内容】

◆封入解説書:40ページ×2冊

◆映像特典

・本放送初期オープニング(インスト版)

・本放送初期オープニング(歌詞・王子版)

・再放送・別タイプオープニング(インスト版)

・本放送後期オープニング(歌詞・王女版)

・ノンテロップ・オープニング(インスト版)

・エンディング(タラリラッタ版)

・スペイン放映版オープニング・エンディング、設定資料集(静止画)

・「あばれ王子」(8ミリフィルム商品版)

・朝日ソノラマのソノシート絵本

・すずきの絵本(静止画)

・朝日ソノラマのウルトラブックス(静止画)

・5円ブロマイド(静止画)

・パイロットフィルム完全収録

収録時間:23時間5分

ディスク枚数:10枚

#かすみの手塚治虫シリーズはこちら

【新品未開封】リボンの騎士 Complete BOX DVD 手塚治虫

#かすみのDVD・Bluーrayはこちら

#かすみのアニメ・特撮作品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

