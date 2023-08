ミスター・ビーン 1/6スケール コレクタブル アクション フィギュア

Mr.Bean 1/6scale collectable action figure

箱のまま保管していたので、美品だと思われます。

素人保管のため、神経質な方は購入をお控え下さい。

箱は日焼けがあります。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

